Карен Хачанов прокомментировал поражение на старте «Мастерса» в Монте-Карло

Серебряный призёр Олимпиады-2020 в одиночном разряде, 14-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов прокомментировал неудачный старт на грунтовом «Мастерсе» в Монте-Карло (Монако). В матче первого круга Хачанов (12) со счётом 5:7, 2:6 проиграл 27-му номеру мирового рейтинга французу Артуру Риндеркнешу.

— Сложный матч, что сделало его таким трудным?

— Тяжело сказать, если честно. Сейчас, как я и говорил до турнира, такая динамика… Не такая, как я хотел бы. Вроде бы и что-то получается, но что-то не получается – понятное дело, так на каждом турнире, на каждом матче. Просто в какие-то моменты, наверное, я до конца не чувствую, где могу поддавить соперника, где есть возможность, где надо брать.

Вроде бы игра есть, но в какие-то такие важные, решающие моменты, где надо приподнять себя и просто забрать, вот не получается. Поэтому сразу же как-то мысли возникают, всё ли делаю правильно. Хотя вроде и тренируюсь, даже пробую что-то новое, но пока что-то не складывается, — сказал Хачанов в видео на YouTube-канале «Больше!».