Карен Хачанов прокомментировал поражение на старте «Мастерса» в Монте-Карло

Карен Хачанов прокомментировал поражение на старте «Мастерса» в Монте-Карло
Серебряный призёр Олимпиады-2020 в одиночном разряде, 14-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов прокомментировал неудачный старт на грунтовом «Мастерсе» в Монте-Карло (Монако). В матче первого круга Хачанов (12) со счётом 5:7, 2:6 проиграл 27-му номеру мирового рейтинга французу Артуру Риндеркнешу.

Монте-Карло. 1-й круг
06 апреля 2026, понедельник. 12:15 МСК
Артур Риндеркнеш
27
Франция
Артур Риндеркнеш
А. Риндеркнеш
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		6
5 		2
         
Карен Хачанов
14
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов

— Сложный матч, что сделало его таким трудным?
— Тяжело сказать, если честно. Сейчас, как я и говорил до турнира, такая динамика… Не такая, как я хотел бы. Вроде бы и что-то получается, но что-то не получается – понятное дело, так на каждом турнире, на каждом матче. Просто в какие-то моменты, наверное, я до конца не чувствую, где могу поддавить соперника, где есть возможность, где надо брать.
Вроде бы игра есть, но в какие-то такие важные, решающие моменты, где надо приподнять себя и просто забрать, вот не получается. Поэтому сразу же как-то мысли возникают, всё ли делаю правильно. Хотя вроде и тренируюсь, даже пробую что-то новое, но пока что-то не складывается, — сказал Хачанов в видео на YouTube-канале «Больше!».

Комментарии
