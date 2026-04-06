«Всё как парализовало». Рублёв рассказал о боли в спине во время матча в Монте-Карло

Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, 15-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв высказался о проблемах со спиной, которые испытывал в стартовом матче турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако). Андрей в первом круге одержал победу над 50-й ракеткой мира из Португалии Нуну Боржешем. Их встреча завершилась со счётом 6:4, 1:6, 6:1 в пользу россиянина.

— Парализовало всё, заклинило так, что не мог пошевелиться, не мог согнуться, не мог руки поднять. Был как робот. Потом просто взял физио, выпил лошадиную дозу обезболивающих и вначале через боль что-то пытался делать. Потом, спустя время, видно, обезболивающие подействовали, чуть-чуть отпустило, что я хоть как-то уже мог посвободнее двигать руками, и сразу мне стало легче играть в третьем сете. Посмотрим, что сейчас будет, потому что обезболивающее перестанет действовать, посмотрим, как себя буду чувствовать.

— Но было ли какое-то конкретное движение причиной проблемы?

— Нет, просто играл и играл. В один момент стал чувствовать, как постепенно не могу поднять руку, и просто эта боль стала увеличиваться, и всё. Начал понимать, что не могу пошевелиться. Ты не можешь согнуться, ничего, всё как парализовало.

— А такое было у тебя раньше или это первый раз?

— Давно такое было, когда очень много тренировался и переутомился, и от усталости у меня заклинило спину. Один раз такое было, и вот сейчас — второй раз. Но тогда это случилось на тренировке, поэтому я спокойно отдохнул пару дней, как-то оно прошло. Сейчас я не знаю, что делать, — сказал Рублёв в видео на YouTube-канале «Больше!».