«Всё как парализовало». Рублёв рассказал о боли в спине во время матча в Монте-Карло

Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, 15-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв высказался о проблемах со спиной, которые испытывал в стартовом матче турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако). Андрей в первом круге одержал победу над 50-й ракеткой мира из Португалии Нуну Боржешем. Их встреча завершилась со счётом 6:4, 1:6, 6:1 в пользу россиянина.
— Парализовало всё, заклинило так, что не мог пошевелиться, не мог согнуться, не мог руки поднять. Был как робот. Потом просто взял физио, выпил лошадиную дозу обезболивающих и вначале через боль что-то пытался делать. Потом, спустя время, видно, обезболивающие подействовали, чуть-чуть отпустило, что я хоть как-то уже мог посвободнее двигать руками, и сразу мне стало легче играть в третьем сете. Посмотрим, что сейчас будет, потому что обезболивающее перестанет действовать, посмотрим, как себя буду чувствовать.
— Но было ли какое-то конкретное движение причиной проблемы?
— Нет, просто играл и играл. В один момент стал чувствовать, как постепенно не могу поднять руку, и просто эта боль стала увеличиваться, и всё. Начал понимать, что не могу пошевелиться. Ты не можешь согнуться, ничего, всё как парализовало.
— А такое было у тебя раньше или это первый раз?
— Давно такое было, когда очень много тренировался и переутомился, и от усталости у меня заклинило спину. Один раз такое было, и вот сейчас — второй раз. Но тогда это случилось на тренировке, поэтому я спокойно отдохнул пару дней, как-то оно прошло. Сейчас я не знаю, что делать, — сказал Рублёв в видео на YouTube-канале «Больше!».
- 6 апреля 2026
-
20:48
-
20:14
-
19:47
-
19:22
-
19:03
-
18:21
-
18:12
-
18:04
-
17:45
-
16:56
-
16:22
-
16:19
-
15:38
-
15:38
-
15:16
-
14:58
-
14:57
-
14:34
-
13:52
-
13:45
-
13:40
-
12:54
-
12:44
-
12:32
-
12:30
-
12:13
-
11:46
-
11:35
-
11:34
-
11:18
-
10:48
-
10:36
-
10:20
-
10:02
-
09:47