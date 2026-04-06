Хачанов признался, что испытывает злость и расстройство от своих последних результатов

Серебряный призёр Олимпиады-2020 в одиночном разряде, 14-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов после поражения на старте грунтового «Мастерса» в Монте-Карло (Монако) рассказал, какие эмоции испытывает от неровного начала сезона-2026.

— Ты волнуешься или ты уверен, что всё скоро встанет на свои места?

— Понятное дело. Но сейчас я бы не сказал, что это волнение, сейчас я бы сказал, что это злость и, наверное, какое-то расстройство от того, что ты работаешь, пытаешься совершенствоваться, однако не получаешь то, что ожидаешь в плане результата. Поэтому эмоции сейчас такие больше.

— Сейчас есть время, чтобы работать.

— Да время всегда есть. Мы никуда не опаздываем, как говорится. Всегда есть следующий турнир. У меня следующий – это Барселона в любом случае по плану сейчас.

Не надо делать из этого какую-то большую проблему, но понятное дело, что всегда нелегко, когда прикладываешь максимум усилий и не получаешь результата. Мотивация и всё немножко как бы в данный момент падает. Но, опять же, я понимаю, что завтра уже следующий день, надо продолжать стучаться в дверь, и кто-то с другой стороны в один момент откроет, — сказал Хачанов в видео на YouTube-канале «Больше!».