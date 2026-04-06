Карлос Алькарас сравнялся с Янником Синнером по числу недель в статусе первой ракетки мира

Семикратный победитель турниров «Большого шлема» испанский теннисист Карлос Алькарас сегодня, 6 апреля, начал 66-ю неделю в роли первой ракетки мира. Тем самым он догнал по этому показателю ныне вторую ракетку мира итальянца Янника Синнера. Оба теннисиста теперь занимают 12-ю строчку по этому показателю у мужчин в Открытой эре (с 1968 года).

Рекордсмены ATP-тура по числу недель, проведённых в статусе первой ракетки мира:

  1. Новак Джокович (Сербия) – 428 недель.
  2. Роджер Федерер (Швейцария) – 310.
  3. Пит Сампрас (США) – 286.
  4. Иван Лендл (США) – 270.
  5. Джимми Коннорс (США) – 268.
  6. Рафаэль Надаль (Испания) – 209.
  7. Джон Макинрой (США) – 170.
  8. Бьорн Борг (Швеция) – 109.
  9. Андре Агасси (США) – 101.
  10. Ллейтон Хьюитт (Австралия) – 80.
  11. Стефан Эдберг (Швеция) – 72.
  12. Янник Синнер (Италия)/Карлос Алькарас (Испания) – 66.
Материалы по теме
Синнер и Алькарас сразятся за звание 1-й ракетки в Монте-Карло. Расписание турниров апреля
Синнер и Алькарас сразятся за звание 1-й ракетки в Монте-Карло. Расписание турниров апреля
Комментарии
