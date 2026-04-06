Карлос Алькарас сравнялся с Янником Синнером по числу недель в статусе первой ракетки мира
Семикратный победитель турниров «Большого шлема» испанский теннисист Карлос Алькарас сегодня, 6 апреля, начал 66-ю неделю в роли первой ракетки мира. Тем самым он догнал по этому показателю ныне вторую ракетку мира итальянца Янника Синнера. Оба теннисиста теперь занимают 12-ю строчку по этому показателю у мужчин в Открытой эре (с 1968 года).
Рекордсмены ATP-тура по числу недель, проведённых в статусе первой ракетки мира:
- Новак Джокович (Сербия) – 428 недель.
- Роджер Федерер (Швейцария) – 310.
- Пит Сампрас (США) – 286.
- Иван Лендл (США) – 270.
- Джимми Коннорс (США) – 268.
- Рафаэль Надаль (Испания) – 209.
- Джон Макинрой (США) – 170.
- Бьорн Борг (Швеция) – 109.
- Андре Агасси (США) – 101.
- Ллейтон Хьюитт (Австралия) – 80.
- Стефан Эдберг (Швеция) – 72.
- Янник Синнер (Италия)/Карлос Алькарас (Испания) – 66.
Материалы по теме
Комментарии