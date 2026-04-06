Карлос Алькарас сравнялся с Янником Синнером по числу недель в статусе первой ракетки мира

Семикратный победитель турниров «Большого шлема» испанский теннисист Карлос Алькарас сегодня, 6 апреля, начал 66-ю неделю в роли первой ракетки мира. Тем самым он догнал по этому показателю ныне вторую ракетку мира итальянца Янника Синнера. Оба теннисиста теперь занимают 12-ю строчку по этому показателю у мужчин в Открытой эре (с 1968 года).

Рекордсмены ATP-тура по числу недель, проведённых в статусе первой ракетки мира: