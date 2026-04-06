Циципас впервые с 2018 года покинет топ-60 рейтинга ATP из-за раннего поражения в Монако

Циципас впервые с 2018 года покинет топ-60 рейтинга ATP из-за раннего поражения в Монако
Двукратный финалист турниров «Большого шлема», 48-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас после завершения «Мастерса» в Монте-Карло (Монако) опустится минимум на 17 строчек в мировом рейтинге, так как не смог защитить прошлогодний четвертьфинал. Грек в лайв-рейтинге уже потерял 190 очков и оказался на 65-м месте.

Сегодня, 6 апреля, в матче первого круга Монте-Карло Циципас со счётом 5:7, 4:6 проиграл 19-й ракетке мира из Аргентины Франсиско Серундоло (16). Отметим, что грек — трёхкратный чемпион данных соревнований.

Монте-Карло. 1-й круг
06 апреля 2026, понедельник. 16:25 МСК
Франсиско Серундоло
19
Аргентина
Франсиско Серундоло
Ф. Серундоло
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		6
5 		4
         
Стефанос Циципас
48
Греция
Стефанос Циципас
С. Циципас

Циципас гарантированно покинет топ-60. Интересно, что это произойдёт впервые с апреля 2018 года.

Сетка «Мастерса» в Монте-Карло
Календарь «Мастерса» в Монте-Карло
Материалы по теме
Медведев, Хачанов и Рублёв — в одной четверти, Синнер в той же половине: сетка Монте-Карло
Медведев, Хачанов и Рублёв — в одной четверти, Синнер в той же половине: сетка Монте-Карло
