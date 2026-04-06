Циципас впервые с 2018 года покинет топ-60 рейтинга ATP из-за раннего поражения в Монако
Поделиться
Двукратный финалист турниров «Большого шлема», 48-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас после завершения «Мастерса» в Монте-Карло (Монако) опустится минимум на 17 строчек в мировом рейтинге, так как не смог защитить прошлогодний четвертьфинал. Грек в лайв-рейтинге уже потерял 190 очков и оказался на 65-м месте.
Сегодня, 6 апреля, в матче первого круга Монте-Карло Циципас со счётом 5:7, 4:6 проиграл 19-й ракетке мира из Аргентины Франсиско Серундоло (16). Отметим, что грек — трёхкратный чемпион данных соревнований.
Монте-Карло. 1-й круг
06 апреля 2026, понедельник. 16:25 МСК
19
Франсиско Серундоло
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|4
48
Стефанос Циципас
Циципас гарантированно покинет топ-60. Интересно, что это произойдёт впервые с апреля 2018 года.
Комментарии
- 6 апреля 2026
-
20:57
-
20:48
-
20:14
-
19:47
-
19:22
-
19:03
-
18:21
-
18:12
-
18:04
-
17:45
-
16:56
-
16:22
-
16:19
-
15:38
-
15:38
-
15:16
-
14:58
-
14:57
-
14:34
-
13:52
-
13:45
-
13:40
-
12:54
-
12:44
-
12:32
-
12:30
-
12:13
-
11:46
-
11:35
-
11:34
-
11:18
-
10:48
-
10:36
-
10:20
-
10:02