Циципас впервые с 2018 года покинет топ-60 рейтинга ATP из-за раннего поражения в Монако

Двукратный финалист турниров «Большого шлема», 48-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас после завершения «Мастерса» в Монте-Карло (Монако) опустится минимум на 17 строчек в мировом рейтинге, так как не смог защитить прошлогодний четвертьфинал. Грек в лайв-рейтинге уже потерял 190 очков и оказался на 65-м месте.

Сегодня, 6 апреля, в матче первого круга Монте-Карло Циципас со счётом 5:7, 4:6 проиграл 19-й ракетке мира из Аргентины Франсиско Серундоло (16). Отметим, что грек — трёхкратный чемпион данных соревнований.

Циципас гарантированно покинет топ-60. Интересно, что это произойдёт впервые с апреля 2018 года.