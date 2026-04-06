Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Соболенко начала 77-ю неделю подряд в роли первой ракетки мира. Это 11-я серия в истории

Комментарии

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема» белорусская теннисистка Арина Соболенко сегодня, 6 апреля, начала 77-ю неделю подряд в статусе первой ракетки мира. Серия Соболенко – 11-я в истории по длительности.

Соболенко обогнала в рейтинге одну из серий 18-кратной чемпионки мэйджоров американки Крис Эверт (76 недель подряд на вершине рейтинга). Отметим, что в активе Эверт есть и более длительная серия – 113 недель на первой строчке мирового рейтинга (она добилась этого с 1976 по 1978 год).

Отметим, что лучшими в истории по количеству недель подряд в роли первой ракетки мира у женщин являются немка Штеффи Граф и американка Серена Уильямс (186).

Соболенко может войти в топ-10 данного рейтинга, если продержится на первой строчке ещё три-четыре недели. Тогда она догонит и обойдёт Мартину Хингис (80 недель).

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android