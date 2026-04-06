«Мастерс» в Монте-Карло, 2026 год: результаты матчей 6 апреля

Сегодня, 6 апреля, прошёл второй игровой день грунтового турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако). В его рамках состоялись поединки первого круга. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их результатами.

Теннис. «Мастерс» в Монте-Карло. Первый круг. Результаты матчей 6 апреля:

Артур Риндеркнеш (Франция) – Карен Хачанов (Россия, 12) – 7:5, 6:2;

Андрей Рублёв (Россия, 13) – Нуну Боржеш (Португалия) – 6:4, 1:6, 6:1;

Зизу Бергс (Бельгия) – Адриан Маннарино (Франция) – 6:4, 6:3;

Себастьян Баэс (Аргентина) – Стэн Вавринка (Швейцария, WC) – 7:5, 7:5;

Иржи Легечка (Чехия, 11) – Эмилио Нава (США, Q) – 7:6 (7:1), 6:7 (8:10), 6:2;

Жоао Фонсека (Бразилия) – Габриэль Диалло (Канада) – 6:2, 6:3;

Томаш Махач (Чехия) – Даниэль Альтмайер (Германия) – 6:4, 1:6, 6:3;

Франсиско Серундоло (Аргентина, 16) – Стефанос Циципас (Греция) – 7:5, 6:4;

Кристьян Гарин (Чили, Q) – Маттео Арнальди (Италия, LL) – 6:2, 6:4;

Флавио Коболли (Италия, 10) – Франсиско Комесанья (Аргентина, Q) – 7:5, 2:6, 6:3;

Валантен Вашеро (Монако) – Хуан-Мануэль Серундоло (Аргентина, Q) – 5:7, 6:2, 6:1;

Александр Блокс (Бельгия, Q) – Денис Шаповалов (Канада) – 6:4, 4:6, 6:3.

Турнир в Монте-Карло проходит с 5 по 12 апреля. Действующим чемпионом соревнований является испанец Карлос Алькарас.