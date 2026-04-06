Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Риндеркнеш — о победе над Хачановым: мой первый матч на грунте в этом году

Риндеркнеш — о победе над Хачановым: мой первый матч на грунте в этом году
Комментарии

27-я ракетка мира французский теннисист Артур Риндеркнеш прокомментировал победу над 14-м номером мирового рейтинга россиянином Кареном Хачановым в первом круге грунтового «Мастерса» в Монте-Карло.

Монте-Карло. 1-й круг
06 апреля 2026, понедельник. 12:15 МСК
Артур Риндеркнеш
27
Франция
Артур Риндеркнеш
А. Риндеркнеш
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		6
5 		2
         
Карен Хачанов
14
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов

«Это действительно моя первая победа в основной сетке здесь, в Монте-Карло. К тому же я не так уж много здесь играл. В целом это был хороший матч. Карен — очень сильный игрок. Он из года в год показывает неплохие результаты на грунте, поэтому мне нужно было сыграть действительно хорошо, и мне это удалось. Это был также мой первый матч на грунте в этом году, так что я не был уверен, что получится. Я доволен тем, как всё сложилось, потому что это доказывает, что я хорошо подготовился и был в хорошей форме для этой игры. Выиграть в двух сетах у такого соперника — это здорово», — приводит слова Риндеркнеша We Love Tennis.

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android