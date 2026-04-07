Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Маррей ответил, планирует ли возвращаться к тренерской работе после опыта с Джоковичем

Маррей ответил, планирует ли возвращаться к тренерской работе после опыта с Джоковичем
Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», двукратный олимпийский чемпион, бывшая первая ракетка мира британский теннисист Энди Маррей ответил, планирует ли возвращаться к тренерской карьере после опыта работы с сербом Новаком Джоковичем.

«Думаю, на каком-то этапе я, вероятно, рассмотрю возможность возвращения к тренерской работе. Сейчас мои приоритеты лежат в другой области, но в будущем я бы с удовольствием вернулся к тренерской деятельности.

Мне нравится идея помогать гораздо более молодому игроку, немного похоже на — хотя я и не ожидаю, что всё сложится именно так — отношения Ферреро и Алькараса. Молодому игроку, которому ты действительно можешь помочь и оказать на него очень позитивное влияние. Мне бы это показалось довольно интересным, но определённо не сейчас», — приводит слова Маррея The Athletic.

Материалы по теме
Соболенко, Синнер, Джокович и ещё 10 легенд: рейтинг чемпионов «Солнечного дубля»
Рейтинг
Соболенко, Синнер, Джокович и ещё 10 легенд: рейтинг чемпионов «Солнечного дубля»
Комментарии
