Маррей ответил, планирует ли возвращаться к тренерской работе после опыта с Джоковичем

Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», двукратный олимпийский чемпион, бывшая первая ракетка мира британский теннисист Энди Маррей ответил, планирует ли возвращаться к тренерской карьере после опыта работы с сербом Новаком Джоковичем.

«Думаю, на каком-то этапе я, вероятно, рассмотрю возможность возвращения к тренерской работе. Сейчас мои приоритеты лежат в другой области, но в будущем я бы с удовольствием вернулся к тренерской деятельности.

Мне нравится идея помогать гораздо более молодому игроку, немного похоже на — хотя я и не ожидаю, что всё сложится именно так — отношения Ферреро и Алькараса. Молодому игроку, которому ты действительно можешь помочь и оказать на него очень позитивное влияние. Мне бы это показалось довольно интересным, но определённо не сейчас», — приводит слова Маррея The Athletic.