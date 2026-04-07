Вавринка высказался о том, что провёл последний в карьере матч на «Мастерсе» в Монте-Карло

Трёхкратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая третья ракетка мира, 41-летний швейцарский теннисист Стэн Вавринка высказался о своём последнем выступлении на грунтовом «Мастерсе» в Монте-Карло. Стэн завершит карьеру по итогам сезона-2026.

«Всегда выхожу на корт, чтобы выиграть. Я не могу просто выйти и наслаждаться, потому что это мой последний сезон. Сейчас это непросто. Мы видим только то, что происходит на корте – например, как сегодня, при полном стадионе, – но за этим стоит огромная работа. Особенно в 41 год это требует большой дисциплины, самодисциплины, жертв, чтобы оставаться в форме.

Конечно, эти дни и недели очень тяжёлые, но в итоге оно того стоит. Я люблю этот спорт, люблю то, чем занимаюсь. Понимаю, что это мой последний год, и стараюсь выжать максимум. Надеюсь, смогу выиграть ещё несколько матчей и снова испытать эту радость победы», — приводит слова Вавринки пресс-служба ATP.