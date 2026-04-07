Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Вавринка высказался о том, что провёл последний в карьере матч на «Мастерсе» в Монте-Карло

Комментарии

Трёхкратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая третья ракетка мира, 41-летний швейцарский теннисист Стэн Вавринка высказался о своём последнем выступлении на грунтовом «Мастерсе» в Монте-Карло. Стэн завершит карьеру по итогам сезона-2026.

Монте-Карло. 1-й круг
06 апреля 2026, понедельник. 14:10 МСК
Себастьян Баэс
65
Аргентина
Себастьян Баэс
С. Баэс
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		7
5 		5
         
Стэн Вавринка
104
Швейцария
Стэн Вавринка
С. Вавринка

«Всегда выхожу на корт, чтобы выиграть. Я не могу просто выйти и наслаждаться, потому что это мой последний сезон. Сейчас это непросто. Мы видим только то, что происходит на корте – например, как сегодня, при полном стадионе, – но за этим стоит огромная работа. Особенно в 41 год это требует большой дисциплины, самодисциплины, жертв, чтобы оставаться в форме.

Конечно, эти дни и недели очень тяжёлые, но в итоге оно того стоит. Я люблю этот спорт, люблю то, чем занимаюсь. Понимаю, что это мой последний год, и стараюсь выжать максимум. Надеюсь, смогу выиграть ещё несколько матчей и снова испытать эту радость победы», — приводит слова Вавринки пресс-служба ATP.

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android