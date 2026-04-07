Ферреро назвал трёх теннисистов, которые могут создать проблемы Алькарасу и Синнеру

Чемпион «Ролан Гаррос» — 2003 испанский теннисист, а ныне тренер Хуан-Карлос Ферреро считает, что бывший подопечный Карлос Алькарас и его основной соперник в туре итальянец Янник Синнер не намного превосходят остальных игроков.

– Тони Надаль ранее заявил, что сейчас есть большая разница между уровнем Алькараса и Синнера против остальных игроков.

– Я бы сказал, что разница есть, но не такая уж большая. В конце концов, Зверев постоянно доказывает, что он близок, возможно, вдохновлённый Фриц, Джоковича всегда нужно принимать во внимание. Это теннисисты, которые могут создать проблемы Карлосу и Яннику. Да, это правда, что если они оба на пике своей формы, то превосходят остальных, однако всё же есть соперники, которые могут доставить им серьёзные неприятности, — приводит слова Ферреро Marca.