Рублёв ответил, что должно произойти, чтобы он был доволен своим грунтовым сезоном

Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, 15-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв ответил на вопрос о том, что должно произойти, чтобы спортсмен был доволен грунтовым сезоном. Напомним, в стартовом матче турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако) Андрей одержал победу над 50-й ракеткой мира из Португалии Нуну Боржешем. Их встреча завершилась со счётом 6:4, 1:6, 6:1 в пользу россиянина.

— Что должно произойти, чтобы ты остался доволен своим грунтовым сезоном в конце?

— Да ничего, всё происходит, как происходит, — сказал Рублёв в видео на YouTube-канале «Больше!»

Соперником Рублёва в следующем круге станет Зизу Бергс из Бельгии.