Анна Калинская снялась с турнира WTA-500 в Штутгарте

22-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская снялась с грунтового турнира категории WTA-500 в Штутгарте (Германия). В основной сетке соревнований её заменит американка Эмма Наварро (26-я в рейтинге).

Ранее Калинская выступила на турнире в Чарльстоне (США). В четвертьфинале она уступила американке Иве Йович (3:6, 4:6). Далее россиянка примет участие в соревнованиях в Мадриде (Испания).

Турнир в Штутгарте пройдёт с 13 по 19 апреля. Действующей чемпионкой соревнований является Елена Остапенко из Латвии. В прошлогоднем финале она обыграла лидера мирового рейтинга Арину Соболенко со счётом 6:4, 6:1.

