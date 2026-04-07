«Мастерс» в Монте-Карло, 2026 год: расписание матчей 7 апреля

Сегодня, 7 апреля, продолжается грунтовый турнир серии «Мастерс» в Монте-Карло. В рамках игрового дня состоятся матчи первого и второго круга. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием соревнований на сегодня.

Теннис. «Мастерс» в Монте-Карло. Первый/второй круг. Расписание на 7 апреля:

12:00 — Томас Мартин Этчеверри (Аргентина) — Григор Димитров (Болгария);

12:00 — Хуберт Хуркач (Польша, SR) — Лучано Дардери (Италия, 15);

12:00 — Роберто Баутиста-Агут (Испания, LL) — Маттео Берреттини (Италия, WC);

13:30 — Марин Чилич (Хорватия) — Александр Шевченко (Казахстан, Q);

13:30 — Уго Умбер (Франция) — Янник Синнер (Италия, 2);

15:00 — Алексей Попырин (Австралия) — Каспер Рууд (Норвегия, 9);

15:00 — Карлос Алькарас (Испания, 1) — Себастьян Баэс (Аргентина);

16:30 — Гаэль Монфис (Франция, WC) — Александр Бублик (Казахстан, 8).

Турнир в Монте-Карло проходит с 5 по 12 апреля. Действующим чемпионом соревнований является испанец Карлос Алькарас.