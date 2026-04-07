Валантен Вашеро: я бы выбрал победу в Монте-Карло вместо любого турнира «Большого шлема»

23-я ракетка мира монегасский теннисист Валантен Вашеро заявил, что выбрал бы победу на «Мастерсе» в Монте-Карло вместо титула на любом из турниров «Большого шлема».

«Я бы выбрал победу на турнире в Монте-Карло вместо любого турнира «Большого шлема». На 100%. Монте-Карло всегда было моей любимой неделей в году. Я только и делал, что ждал этого турнира. Мой брат, который долгое время держался около 200-й позиции в рейтинге, получал уайлд-кард на турнир, и я только молился, чтобы неделя турнира совпала с моими каникулами, чтобы не было никаких проблем с пребыванием на мероприятии с девяти утра до семи вечера, посмотреть все возможные матчи и собрать всевозможные автографы. Монте-Карло — мой приоритет номер один, а на ступеньку ниже — все ТБШ», — приводит слова Вашеро Punto de Break.