«Хочу быть номером один». Фонсека — о соперничестве с Синнером и Алькарасом

40-я ракетка мира бразильский теннисист Жоао Фонсека высказался о соперничестве с лидером мирового рейтинга испанцем Карлосом Алькарасом и второй ракеткой мира итальянцем Янником Синнером.

— Насчёт матчей в Индиан-Уэллсе с Синнером и в Майами с Алькарасом многие говорят, что ты будешь третьим в этой группе, что ты близок к ним, но не так уж близко. Как справляешься с этим? Тебя это беспокоит? Тебе безразлично?

— На самом деле, не думаю, что уже близок. Это были две красивые и очень упорные партии, но они всегда играют на том уровне, а мне нужно стать более стабильным. Мне нужно тяжело работать, но я на правильном пути. Верю, что у каждого свои сроки, мои придут. Поэтому должен продолжать ежедневную работу с правильным мышлением, надежды станут реальностью. Надеюсь скоро снова играть с ними, но люди должны понять, что мне нужно время. Я хочу быть номером один, но чтобы туда добраться, нужно оставаться скромным и тяжело работать, — приводит слова Фонсеки Ubitennis.