«На «Шлемах» они недосягаемы». Бублик — о доминировании Синнера и Алькараса

«На «Шлемах» они недосягаемы». Бублик — о доминировании Синнера и Алькараса
11-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик заявил, что испанец Карлос Алькарас и итальянец Янник Синнер недосягаемы на турнирах «Большого шлема».

«Возможно, они меня поправят, но я считаю, что на «Шлемах» они недосягаемы. Единственные, кто обыграл Янника на «Шлеме», — это Карлос и Новак. И всё, больше никого. Никто не приближается к ним. Если я поставлю себя на место обоих, то зачем мне волноваться о чём-то другом? Мне нужно добиваться великих вещей, приближаться к Федереру, к Новаку — чтобы это сделать, я должен сосредоточиться на этих турнирах. Если увижу, что Янник и Карлос доходят до пяти сетов против кого-то из топ-80, тогда скажу, что есть люди, которые приближаются к ним. Пока этого не происходит», — приводит слова Бублика Corriere Dello Sport.

