«Коболли для меня как младший брат». Бублик — о взаимоотношениях с итальянцами в туре

11-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик рассказал о взаимоотношениях с итальянскими теннисистами, а также о любви итальянской публики.

«У меня особая связь с вашей страной и вашими теннисистами. Видеть радость стольких людей при моём входе в топ-10 было важно. Помню, когда впервые играл с Янником, в шутку сказал, что ему 15 лет. С Музетти играл в парном разряде, обожаю его, он хороший парень и замечательный отец. Коболли для меня как младший брат, всегда стараюсь ему помочь, думаю, он добьётся больших вещей. Ещё Вавассори, который теперь и специалист по одиночке. Его я тоже обожаю», — приводит слова Бублика Corriere Dello Sport.