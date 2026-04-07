Бублик: нет ничего страшного в том, чтобы сломать ракетку. Перешёл черту — плати штраф

11-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик высказался о своём вспыльчивом характере и критике за излишества на корте.

«Мир, в котором мы живём, на мой взгляд, фальшивый, все притворяются кем-то, кем не являются. Я об этом не думаю: если ошибся — ошибся. Для меня нет ничего страшного в том, чтобы сломать ракетку. Если перешёл черту — плати штраф. Как когда припарковался в неположенном месте, бывает. Конечно, есть здравый смысл, чтобы не переходить границы. Люди судят нас по одной фотографии, которая у них есть. Если бы я сломал пять ракеток, сказали бы, что я сумасшедший. Когда веду себя хорошо, говорят: «О, Бублик изменился». Конечно, я не хочу ломать ракетки, но иногда не могу сдержаться. Что важнее? Избегать этого, только чтобы комментатор сказал, что я хороший парень? Или быть по-настоящему хорошим другом и мужем? Для меня — второе», — приводит слова Бублика Corriere Dello Sport.