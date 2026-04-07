Маттео Берреттини — Роберто Баутиста-Агут результат матча 7 апреля, счёт 2:0, 1-й круг турнира в Монте-Карло

Определился соперник Даниила Медведева во втором круге «Мастерса» в Монте-Карло
90-я ракетка мира итальянский теннисист Маттео Берреттини вышел во второй круг «Мастерса» в Монте-Карло. Его соперник испанец Роберто Баутиста-Агут (85-й в рейтинге) не смог завершить матч. Он снялся при счёте 4:0 в пользу итальянца.

Монте-Карло. 1-й круг
07 апреля 2026, вторник. 12:10 МСК
Роберто Баутиста-Агут
85
Испания
Роберто Баутиста-Агут
Р. Баутиста-Агут
Окончен
0 : 2
Rt
1 2 3
         
0
4
         
Маттео Берреттини
90
Италия
Маттео Берреттини
М. Берреттини

Встреча продолжалась 22 минуты. В её рамках Берреттини один раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал два брейк-пойнта из трёх заработанных. На счету испанского теннисиста ни одного эйса, ни одной двойной ошибки и ни одного заработанного брейк-пойнта.

По ходу матча Баутиста-Агут взял медицинский тайм-аут при счёте 3:0 в пользу Берреттини.

Во втором круге соревнований в Монте-Карло Маттео Берреттини сыграет с российским теннисистом Даниилом Медведевым (10-й в рейтинге).

«Полуфинал на грунте будет хорошим результатом». Медведев начинает новый отрезок сезона
