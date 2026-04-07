Бублик — о Фонсеке: может взорваться внезапно и выйти в финал «Ролан Гаррос»

11-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик высказался о потенциале 40-го номера мирового рейтинга бразильца Жоао Фонсеки.

«У него огромный потенциал, уже после нашего финала в Финиксе он выиграл ATP-500. Его подъём начинается сейчас, но это игрок, который может взорваться внезапно и выйти в финал «Ролан Гаррос» из ниоткуда. Или однажды выиграть «Мастерс» без потери сета. Такие вещи возможны», — приводит слова Бублика Corriere Dello Sport.

Александр Бублик и Жоао Фонсека принимают участие в «Мастерсе» в Монте-Карло. Во втором круге соревнований Бублик сыграет с Гаэлем Монфисом из Франции, а Фонсека встретится другим представителем Франции Артуром Риндеркнешем.

Материалы по теме
Бублик: нет ничего страшного в том, чтобы сломать ракетку. Перешёл черту — плати штраф
