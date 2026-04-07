Александр Бублик выбрал игрока, который больше всех заслуживает выиграть ТБШ

11-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик считает, что олимпийский чемпион 2020 года немец Александр Зверев заслуживает выиграть турнир «Большого шлема».

— Есть, конечно, Янник и Карлос, но иногда не забывают ли о результатах остальных? Зверев, кроме отсутствия «Шлема»., выиграл кучу всего, Рублёв и другие имеют двузначные титулы. Правильно ли, что иногда кажется, будто игроков только двое?
— В конце концов, великие чемпионы сегодня — они двое, а раньше — трое. И правильно, что о них говорят за то, что они делают. Но при этом говорят и о Саше [Звереве], обо мне, об Андрее [Рублёве], о Медведеве, который вернулся к результатам, и многих других. Что до Зверева, я его очень уважаю и желаю ему выиграть «Шлем» однажды. Если выбирать игрока, кто больше всех заслуживает, это именно он, — приводит слова Бублика Corriere Dello Sport.

