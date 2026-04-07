Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Бублик — о целях: попытаться вернуться в топ-10 и продержаться там как можно дольше

11-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик рассказал, что не любит делиться своими мечтами, а также обозначил цели в теннисе.

«Мечты — это очень философская вещь, думаю, они должны принадлежать только одному человеку, поэтому я не люблю ими делиться. Если говорить об целях, это то, чего я никогда не достигал, например, финал «Мастерса». Или попытаться вернуться в топ-10 и продержаться там как можно дольше. Вот такой подход я хочу иметь», — приводит слова Бублика Corriere Dello Sport.

Бублик выступает на «Мастерсе» в Монте-Карло. Во втором круге соревнований он сыграет с представителем Франции Гаэлем Монфисом.

