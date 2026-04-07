В сборной Казахстана объяснили, почему Рыбакина пропустит Кубок Билли Джин Кинг

Капитан национальной команды Казахстана по теннису Юрий Щукин рассказал, что вторая ракетка мира Елена Рыбакина пропустит участие в Кубке Билли Джин Кинг из-за личных турниров.

«Понимаете, после Австралии она занимает второе место в мировом рейтинге, и у неё есть возможность стать первой. Но с таким графиком плотным она должна где-то жертвовать какими-то турнирами, даже такими, как Кубок Билли Джин Кинг, где ты выступаешь за страну. Всё это ради того, чтобы добиться такого достижения для страны и стать лучшей в мире. Это совместное решение федерации тенниса, это не только Лена так решила. Общается ли она с другими теннисистками сборной? Все девочки между собой общаются. Я думаю, что перед матчем она им напишет, и мы общаемся, переписываемся. Связь точно есть.

Было ли это решение связано с тем, что это всего лишь квалификация? Скорее всего, нет, потому что, как я уже сказал, в теннисе не всегда открывается такая возможность стать первой. Это исторический момент. Поэтому не хотелось бы его упускать. Никогда не знаешь, ведь в спорте бывают травмы. Поэтому было принято такое совместное решение», — приводит слова Щукина «Вести Казахстан».