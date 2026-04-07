Григор Димитров проиграл Томасу Мартину Этчеверри на старте «Мастерса» в Монте-Карло
30-я ракетка мира аргентинский теннисист Томас Мартин Этчеверри вышел во второй круг «Мастерса» в Монте-Карло. На старте соревнований он обыграл болгарина Григора Димитрова (93-й в рейтинге) со счётом 6:2, 2:6, 6:3.
Монте-Карло. 1-й круг
07 апреля 2026, вторник. 12:10 МСК
Томас Мартин Этчеверри
Встреча продолжалась 1 час 53 минуты. В её рамках Этчеверри три раза подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал три брейк-пойнта из трёх заработанных. На счету Димитрова пять эйсов, ни одной двойной ошибки и три реализованных брейк-пойнта из трёх заработанных.
Во втором круге соревнований в Монте-Карло Этчеверри сыграет с победителем матча Теренс Атман (Франция) — Итан Куинн (США).
