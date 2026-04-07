Элина Свитолина повторила достижение Серены Уильямс — они делят лидерство среди матерей

Элина Свитолина повторила достижение Серены Уильямс — они делят лидерство среди матерей
Теннисистка Элина Свитолина поднялась на седьмое место в рейтинге WTA и тем самым повторила рекорд американки Серены Уильямс, разделив с ней лидерство среди теннисисток‑матерей в одиночном разряде за последние почти 15 лет, сообщает Tennis.com.

Элина Свитолина одержала победу на турнире в Окленде; вышла в полуфинал Открытого чемпионата Австралии (турнир Большого шлема), добралась до финала турнира WTA 1000 в Дубае, пробилась в полуфинал турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе.

После турнира в Мельбурне бывшая третья ракетка мира впервые с момента возвращения в спорт (спустя три года после рождения ребёнка) вновь вошла в топ‑10, поднявшись с 12‑го места на 10‑е. А на текущей неделе она улучшила результат, заняв седьмую строчку — это её лучший показатель в карьере после материнства.

