Янник Синнер — Уго Умбер: результат матча 7 апреля, счёт 2:0, 2-й круг турнира в Монте-Карло

Янник Синнер с «баранкой» обыграл Уго Умбера во втором круге турнира в Монте-Карло
Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер вышел в третий круг «Мастерса» в Монте-Карло. Во втором круге соревнований он обыграл француза Уго Умбера (34-й в рейтинге) со счётом 6:3, 6:0.

Монте-Карло. 2-й круг
07 апреля 2026, вторник. 13:20 МСК
Уго Умбер
34
Франция
Уго Умбер
У. Умбер
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		0
6 		6
         
Янник Синнер
2
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер

Встреча продолжалась 1 час 4 минуты. В её рамках Синнер шесть раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал пять брейк-пойнтов из восьми заработанных. На счету Умбера один эйс, две двойные ошибки и ни одного заработанного брейк-пойнта.

В третьем круге соревнований в Монте-Карло Синнер сыграет с победителем матча Франсиско Серундоло (Аргентина) — Томаш Махач (Чехия).

Календарь турнира в Монте-Карло
Сетка турнира в Монте-Карло
