Янник Синнер с «баранкой» обыграл Уго Умбера во втором круге турнира в Монте-Карло
Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер вышел в третий круг «Мастерса» в Монте-Карло. Во втором круге соревнований он обыграл француза Уго Умбера (34-й в рейтинге) со счётом 6:3, 6:0.
Монте-Карло. 2-й круг
07 апреля 2026, вторник. 13:20 МСК
Встреча продолжалась 1 час 4 минуты. В её рамках Синнер шесть раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал пять брейк-пойнтов из восьми заработанных. На счету Умбера один эйс, две двойные ошибки и ни одного заработанного брейк-пойнта.
В третьем круге соревнований в Монте-Карло Синнер сыграет с победителем матча Франсиско Серундоло (Аргентина) — Томаш Махач (Чехия).
