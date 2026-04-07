Григор Димитров покинет топ-100 впервые с 2012 года

Бывшая третья ракетка мира болгарский теннисист Григор Димитров покинет топ-100 мирового рейтинга впервые с 2012 года. Сегодня, 7 апреля, на старте «Мастерса» в Монте-Карло он уступил аргентинцу Томасу Мартину Этчеверри со счётом 4:6, 6:2, 3:6.

Монте-Карло. 1-й круг
07 апреля 2026, вторник. 12:10 МСК
Томас Мартин Этчеверри
30
Аргентина
Томас Мартин Этчеверри
Т. Этчеверри
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		2 6
4 		6 3
         
Григор Димитров
93
Болгария
Григор Димитров
Г. Димитров

Сейчас Димитров занимает 93-ю строчку мирового рейтинга. В лайв-рейтинге сейчас он занимает 135-е место. Последний раз Григор был вне топ-100 в апреле 2012-го.

Напомним, Григор Димитров на Уимблдоне-2025 получил травму грудной мышцы во время матча с итальянцем Янником Синнером в 1/8 финала. Григор в Лондоне вёл 2:0 по сетам, но был вынужден сняться в третьей партии (6:3, 7:5, 2:2 — отказ).

