Григор Димитров покинет топ-100 впервые с 2012 года
Бывшая третья ракетка мира болгарский теннисист Григор Димитров покинет топ-100 мирового рейтинга впервые с 2012 года. Сегодня, 7 апреля, на старте «Мастерса» в Монте-Карло он уступил аргентинцу Томасу Мартину Этчеверри со счётом 4:6, 6:2, 3:6.
Монте-Карло. 1-й круг
07 апреля 2026, вторник. 12:10 МСК
30
Томас Мартин Этчеверри
Т. Этчеверри
2 : 1
|1
|2
|3
|
|2
|6
|
|6
|3
93
Григор Димитров
Г. Димитров
Сейчас Димитров занимает 93-ю строчку мирового рейтинга. В лайв-рейтинге сейчас он занимает 135-е место. Последний раз Григор был вне топ-100 в апреле 2012-го.
Напомним, Григор Димитров на Уимблдоне-2025 получил травму грудной мышцы во время матча с итальянцем Янником Синнером в 1/8 финала. Григор в Лондоне вёл 2:0 по сетам, но был вынужден сняться в третьей партии (6:3, 7:5, 2:2 — отказ).
