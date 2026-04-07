Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Марин Чилич — Александр Шевченко: результат матча 7 апреля, счёт 2:0, 1-й круг турнира в Монте-Карло

Марин Чилич уверенно обыграл Александра Шевченко в первом круге «Мастерса» в Монте-Карло
Чемпион US Open — 2014, 51-я ракетка мира хорватский теннисист Марин Чилич вышел во второй круг «Мастерса» в Монте-Карло. В первом круге он обыграл представителя Казахстана Александра Шевченко (77-й в рейтинге) со счётом 6:1, 6:3.

Монте-Карло. 1-й круг
07 апреля 2026, вторник. 13:40 МСК
Марин Чилич
51
Хорватия
Марин Чилич
М. Чилич
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
1 		3
         
Александр Шевченко
77
Казахстан
Александр Шевченко
А. Шевченко

Встреча продолжалась 1 час 27 минут. В её рамках Чилич пять раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из шести заработанных. На счету Шевченко два эйса, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт из пяти заработанных.

Далее в Монте-Карло Марин Чилич сыграет с канадским теннисистом Феликсом Оже-Альяссимом, который занимает седьмую строчку мирового рейтинга.

Календарь турнира в Монте-Карло
Сетка турнира в Монте-Карло
Материалы по теме
Янник Синнер с «баранкой» обыграл Уго Умбера во втором круге турнира в Монте-Карло
