Марин Чилич уверенно обыграл Александра Шевченко в первом круге «Мастерса» в Монте-Карло

Чемпион US Open — 2014, 51-я ракетка мира хорватский теннисист Марин Чилич вышел во второй круг «Мастерса» в Монте-Карло. В первом круге он обыграл представителя Казахстана Александра Шевченко (77-й в рейтинге) со счётом 6:1, 6:3.

Встреча продолжалась 1 час 27 минут. В её рамках Чилич пять раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из шести заработанных. На счету Шевченко два эйса, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт из пяти заработанных.

Далее в Монте-Карло Марин Чилич сыграет с канадским теннисистом Феликсом Оже-Альяссимом, который занимает седьмую строчку мирового рейтинга.