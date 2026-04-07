Марин Чилич уверенно обыграл Александра Шевченко в первом круге «Мастерса» в Монте-Карло
Поделиться
Чемпион US Open — 2014, 51-я ракетка мира хорватский теннисист Марин Чилич вышел во второй круг «Мастерса» в Монте-Карло. В первом круге он обыграл представителя Казахстана Александра Шевченко (77-й в рейтинге) со счётом 6:1, 6:3.
Монте-Карло. 1-й круг
07 апреля 2026, вторник. 13:40 МСК
Марин Чилич
77
Александр Шевченко
Встреча продолжалась 1 час 27 минут. В её рамках Чилич пять раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из шести заработанных. На счету Шевченко два эйса, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт из пяти заработанных.
Далее в Монте-Карло Марин Чилич сыграет с канадским теннисистом Феликсом Оже-Альяссимом, который занимает седьмую строчку мирового рейтинга.
Комментарии
- 7 апреля 2026
-
15:59
-
15:18
-
14:54
-
14:47
-
14:35
-
14:07
-
13:47
-
13:35
-
13:24
-
12:54
-
12:44
-
12:33
-
11:58
-
11:45
-
11:28
-
10:26
-
10:11
-
02:55
-
00:55
-
00:26
-
00:04
- 6 апреля 2026
-
23:03
-
22:34
-
22:02
-
20:57
-
20:48
-
20:14
-
19:47
-
19:22
-
19:03
-
18:21
-
18:12
-
18:04
-
17:45
-
16:56