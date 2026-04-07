Карлос Алькарас — Себастьян Баэс: результат матча 7 апреля, счёт 2:0, 2-й круг турнира в Монте-Карло

Карлос Алькарас с победы над Себастьяном Баэсом начал защиту титула в Монте-Карло
Комментарии

Семикратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас начал защиту титула на «Мастерсе» в Монте-Карло. Во втором круге соревнований он обыграл аргентинца Себастьяна Баэса (65-й в рейтинге) со счётом 6:1, 6:3.

Монте-Карло. 2-й круг
07 апреля 2026, вторник. 14:50 МСК
Карлос Алькарас
1
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
1 		3
         
Себастьян Баэс
65
Аргентина
Себастьян Баэс
С. Баэс

Встреча продолжалась 1 час 10 минут. В её рамках Алькарас шесть раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов из 10 заработанных. На счету Баэса один эйс, одна двойная ошибка и единственный реализованный брейк-пойнт.

Турнир в Монте-Карло проходит с 5 по 12 апреля. В прошлогоднем финале Алькарас обыграл итальянца Лоренцо Музетти со счётом 3:6, 6:1, 6:0.

Календарь турнира в Монте-Карло
Сетка турнира в Монте-Карло
