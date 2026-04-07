Карлос Алькарас с победы над Себастьяном Баэсом начал защиту титула в Монте-Карло

Семикратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас начал защиту титула на «Мастерсе» в Монте-Карло. Во втором круге соревнований он обыграл аргентинца Себастьяна Баэса (65-й в рейтинге) со счётом 6:1, 6:3.

Встреча продолжалась 1 час 10 минут. В её рамках Алькарас шесть раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов из 10 заработанных. На счету Баэса один эйс, одна двойная ошибка и единственный реализованный брейк-пойнт.

Турнир в Монте-Карло проходит с 5 по 12 апреля. В прошлогоднем финале Алькарас обыграл итальянца Лоренцо Музетти со счётом 3:6, 6:1, 6:0.