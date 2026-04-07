Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Патрик Макинрой: лучший 17-летний теннисист обыграет Соболенко 6:1, 6:1

Патрик Макинрой: лучший 17-летний теннисист обыграет Соболенко 6:1, 6:1
Комментарии

Патрик Макинрой, брат семикратного победителя турниров «Большого шлема» американца Джона Макинроя, считает, что первую ракетку мира белорусскую теннисистку Арину Соболенко смог бы без проблем переиграть лучший 17-летний теннисист.

«Лучший 17‑летний теннисист в мире обыграл бы Соболенко со счётом 6:1, 6:1», — приводит слова Патрика Corriere dello Sport.

При этом Макинрой добавил, что такое сравнение не имеет смысла и его замечание не призвано принизить женский теннис, а лишь подчёркивает, что сопоставлять ATP и WTA некорректно.

В декабре 2025 года первая ракетка мира Арина Соболенко проиграла австралийцу Нику Кирьосу со счётом 3:6, 3:6. Выставочный матч «Битвы полов» состоялся в Дубае. Размер стороны корта, на которой играла Соболенко, был уменьшен от стандартного на 9%. У теннисистов было по одной подаче, сеты прошли в традиционном формате до шести геймов.

Соболенко, Синнер, Джокович и ещё 10 легенд: рейтинг чемпионов «Солнечного дубля»
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android