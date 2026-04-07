Карлос Алькарас: знаю, что потеряю первое место в мировом рейтинге

Семикратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас заявил, что лидерство в мировом рейтинге его сейчас не волнует.

«Я знаю, что потеряю первое место в мировом рейтинге. Не знаю, произойдёт ли это на этом турнире или на следующем. Мне предстоит защитить много очков, и отстоять их все будет очень сложно. Даже если я сохраню всё, Янник будет набирать очки. Я постараюсь показать свой лучший теннис и посмотрю, что получится, но первое место в мировом рейтинге сейчас меня не волнует», — приводит слова Алькараса TennisTV.

Алькарас защищает титул на «Мастерсе» в Монте-Карло. На старте соревнований он обыграл аргентинца Себастьяна Баэса со счётом 6:1, 6:3.