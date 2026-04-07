Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Карлос Алькарас: знаю, что потеряю первое место в мировом рейтинге

Комментарии

Семикратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас заявил, что лидерство в мировом рейтинге его сейчас не волнует.

«Я знаю, что потеряю первое место в мировом рейтинге. Не знаю, произойдёт ли это на этом турнире или на следующем. Мне предстоит защитить много очков, и отстоять их все будет очень сложно. Даже если я сохраню всё, Янник будет набирать очки. Я постараюсь показать свой лучший теннис и посмотрю, что получится, но первое место в мировом рейтинге сейчас меня не волнует», — приводит слова Алькараса TennisTV.

Алькарас защищает титул на «Мастерсе» в Монте-Карло. На старте соревнований он обыграл аргентинца Себастьяна Баэса со счётом 6:1, 6:3.

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android