Любичич: не хватило сил на третий сет, но неделя вышла отличной
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Хорват Иван Любичич рассказал о причинах поражения в финале турнира в Монпелье от француза Гаэля Монфиса.
«К сожалению, сегодня я не сумел реализовать потенциал своей подачи на все 100%. Он отлично играет на приёме, так что мне надо было лучше подавать. Мне кажется, что самым главным был первый сет, ведь я имел брейк-пойнты почти в каждом гейме, но не сумел их реализовать.
Он лучше играл и во втором сете, но мне как-то удалось переломить ход партии и перевести матч в третий сет. Возможно, у меня было не так много сил, матч с Нимеиминеном забрал очень много энергии. Но я не могу расстраиваться, эта неделя вышла отличной в любом случае», — передаёт слова Любичича официальный сайт ATP.
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