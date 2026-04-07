Бублик уверенно обыграл Монфиса на старте «Мастерса» в Монте-Карло

11-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик уверенно стартовал на грунтовом турнире серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако).

В матче первого круга Бублик (8) со счётом 6:4, 6:4 обыграл бывшую шестую ракетку мира титулованного француза Гаэля Монфиса (WC).

Встреча Бублика с Монфисом продлилась 1 час 17 минут. В её рамках Александр четыре раза подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из семи заработанных. На счету Гаэля два эйса, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт из одного.

Во втором круге Монте-Карло Бублику предстоит сразиться с победителем матча Иржи Легечка (Чехия, 11) — Алехандро Табило (Чили).