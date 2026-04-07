Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Александр Бублик — Гаэль Монфис, результат матча 7 апреля 2026, счёт 2:0, первый круг; ATP 1000 Монте-Карло

Бублик уверенно обыграл Монфиса на старте «Мастерса» в Монте-Карло
Комментарии

11-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик уверенно стартовал на грунтовом турнире серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако).

Монте-Карло. 2-й круг
07 апреля 2026, вторник. 16:15 МСК
Гаэль Монфис
199
Франция
Гаэль Монфис
Г. Монфис
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		4
6 		6
         
Александр Бублик
11
Казахстан
Александр Бублик
А. Бублик

В матче первого круга Бублик (8) со счётом 6:4, 6:4 обыграл бывшую шестую ракетку мира титулованного француза Гаэля Монфиса (WC).

Встреча Бублика с Монфисом продлилась 1 час 17 минут. В её рамках Александр четыре раза подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из семи заработанных. На счету Гаэля два эйса, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт из одного.

Во втором круге Монте-Карло Бублику предстоит сразиться с победителем матча Иржи Легечка (Чехия, 11) — Алехандро Табило (Чили).

Медведев, Хачанов и Рублёв — в одной четверти, Синнер в той же половине: сетка Монте-Карло
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android