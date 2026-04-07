Каспер Рууд — Алексей Попырин, результат матча 7 апреля 2026, счёт 2:0, первый круг; ATP 1000 Монте-Карло

Каспер Рууд в двух сетах обыграл Попырина в первом круге «Мастерса» в Монте-Карло
Трёхкратный финалист турниров «Большого шлема», 12-я ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд успешно стартовал на грунтовом турнире серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако).

Монте-Карло. 1-й круг
07 апреля 2026, вторник. 15:50 МСК
Алексей Попырин
44
Австралия
Алексей Попырин
А. Попырин
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		4
6 		6
         
Каспер Рууд
12
Норвегия
Каспер Рууд
К. Рууд

В матче первого круга Рууд (9) со счётом 6:3, 6:4 обыграл 44-ю ракетку мира представителя Австралии Алексея Попырина.

Встреча Рууда с Попыриным продлилась 1 час 34 минуты. В её рамках Каспер ни разу не подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из четырёх заработанных. На счету Алексея два эйса, две двойные ошибки и три нереализованных брейк-пойнта.

Следующим соперником Рууда в Монте-Карло станет 31-я ракетка мира из Франции Корентен Муте.

Сетка «Мастерса» в Монте-Карло
Календарь «Мастерса» в Монте-Карло
Медведев, Хачанов и Рублёв — в одной четверти, Синнер в той же половине: сетка Монте-Карло
