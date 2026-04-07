Каспер Рууд в двух сетах обыграл Попырина в первом круге «Мастерса» в Монте-Карло
Трёхкратный финалист турниров «Большого шлема», 12-я ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд успешно стартовал на грунтовом турнире серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако).
Монте-Карло. 1-й круг
07 апреля 2026, вторник. 15:50 МСК
Алексей Попырин
А. Попырин
Каспер Рууд
К. Рууд
В матче первого круга Рууд (9) со счётом 6:3, 6:4 обыграл 44-ю ракетку мира представителя Австралии Алексея Попырина.
Встреча Рууда с Попыриным продлилась 1 час 34 минуты. В её рамках Каспер ни разу не подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из четырёх заработанных. На счету Алексея два эйса, две двойные ошибки и три нереализованных брейк-пойнта.
Следующим соперником Рууда в Монте-Карло станет 31-я ракетка мира из Франции Корентен Муте.
