«Помни об этом». Монфис обратился к Бублику у сетки после поражения от него в Монте-Карло

11-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик завёл трогательный разговор с французом Гаэлем Монфисом у сетки после победы над ним в первом круге грунтового турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако).

Монфис проиграл данный матч со счётом 4:6, 4:6, для Гаэля это последнее выступление в Монте-Карло, бывшая шестая ракетка мира завершит карьеру в конце сезона.

Монте-Карло. 2-й круг
07 апреля 2026, вторник. 16:15 МСК
Гаэль Монфис
199
Франция
Гаэль Монфис
Г. Монфис
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		4
6 		6
         
Александр Бублик
11
Казахстан
Александр Бублик
А. Бублик

Бублик: поздравляю. Знаешь что, Гаэль? Ровно 10 лет назад я был твоим спарринг-партнёром здесь.
Монфис: не может быть.
Бублик: помнишь, что ты сказал мне?
Монфис: я сказал, что травяное покрытие – не главное для тебя, грунт – главное. Помни об этом. Удачи тебе, брат.
Бублик: сегодня ровно 10 лет прошло.
Монфис: вау, нереально. Удачи, брат! – сказали игроки возле сетки, момент попал в трансляцию.

