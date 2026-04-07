«Помни об этом». Монфис обратился к Бублику у сетки после поражения от него в Монте-Карло

11-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик завёл трогательный разговор с французом Гаэлем Монфисом у сетки после победы над ним в первом круге грунтового турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако).

Монфис проиграл данный матч со счётом 4:6, 4:6, для Гаэля это последнее выступление в Монте-Карло, бывшая шестая ракетка мира завершит карьеру в конце сезона.

Бублик: поздравляю. Знаешь что, Гаэль? Ровно 10 лет назад я был твоим спарринг-партнёром здесь.

Монфис: не может быть.

Бублик: помнишь, что ты сказал мне?

Монфис: я сказал, что травяное покрытие – не главное для тебя, грунт – главное. Помни об этом. Удачи тебе, брат.

Бублик: сегодня ровно 10 лет прошло.

Монфис: вау, нереально. Удачи, брат! – сказали игроки возле сетки, момент попал в трансляцию.