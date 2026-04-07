Янник Синнер повторил достижение Федерера 2017 года на «Мастерсах»

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер сегодня, 7 апреля, одержал свою 13-ю подряд победу на турнирах серии «Мастерс» с момента начала сезона-2026.

13-ю победу подряд на «Мастерсах» итальянец одержал во втором круге грунтового «Мастерса» в Монте-Карло (Монако). Синнер (2) со счётом 6:3, 6:0 обыграл 34-ю ракетку мира француза Уго Умбера.

Монте-Карло. 2-й круг
07 апреля 2026, вторник. 13:20 МСК
Уго Умбер
34
Франция
Уго Умбер
У. Умбер
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		0
6 		6
         
Янник Синнер
2
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер

Синнер стал первым игроком ATP-тура с 2017 года, которому удалось выиграть свои первые 13 матчей ATP-1000 в сезоне, сообщает Opta Ace. В 2017-м этого добивался 20-кратный победитель ТБШ швейцарец Роджер Федерер.

