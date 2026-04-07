«Великолепная карьера, чувак!» Бублик записал видео с Монфисом после их матча в Монако

11-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик записал совместное видео с французом Гаэлем Монфисом после победы над ним в первом круге грунтового турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако).

Монфис проиграл данный матч со счётом 4:6, 4:6, для Гаэля это последнее выступление в Монте-Карло, бывшая шестая ракетка мира завершит карьеру в конце сезона.

В видео Бублик выражает своё восхищение карьерой Монфиса.

Бублик: ребята, вот с Гаэлем.

Монфис: победитель этого дня, победитель этого дня.

Бублик: победитель в карьере. Великолепная карьера, чувак!

Монфис: спасибо большое.

39-летний Монфис — бывшая шестая ракетка мира, чемпион 13 турниров на уровне ATP.