«Великолепная карьера, чувак!» Бублик записал видео с Монфисом после их матча в Монако
Поделиться
11-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик записал совместное видео с французом Гаэлем Монфисом после победы над ним в первом круге грунтового турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако).
Монфис проиграл данный матч со счётом 4:6, 4:6, для Гаэля это последнее выступление в Монте-Карло, бывшая шестая ракетка мира завершит карьеру в конце сезона.
Монте-Карло. 2-й круг
07 апреля 2026, вторник. 16:15 МСК
Гаэль Монфис
Александр Бублик
В видео Бублик выражает своё восхищение карьерой Монфиса.
Бублик: ребята, вот с Гаэлем.
Монфис: победитель этого дня, победитель этого дня.
Бублик: победитель в карьере. Великолепная карьера, чувак!
Монфис: спасибо большое.
39-летний Монфис — бывшая шестая ракетка мира, чемпион 13 турниров на уровне ATP.
Комментарии
