Янник Синнер: меня не особо мотивирует первое место в мировом рейтинге

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер высказался о своём отношении к борьбе за лидерство в мировом рейтинге с испанцем Карлосом Алькарасом.

«Меня не особо мотивирует первое место в мировом рейтинге. Я приехал сюда [на «Мастерс» в Монте-Карло], чувствуя себя достаточно свободно. Независимо от результата, я не хочу оказывать на себя дополнительное давление. В конечном итоге первое место в рейтинге важно, но в то же время для меня важнее улучшить свои результаты на этом покрытии, где я ещё ничего не выигрывал. В прошлом году я был очень близок к этому, но это новый год с новыми ощущениями», — приводит слова Синнера Punto de Break со ссылкой на пресс-конференцию в Монте-Карло.