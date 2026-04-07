Матч-центр:
Теннис Новости

Янник Синнер оценил свою игру в первом в 2026 году матче на грунте

Янник Синнер оценил свою игру в первом в 2026 году матче на грунте
Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер оценил свой первый матч на грунте в 2026 году.

Синнер одержал победу во втором круге грунтового «Мастерса» в Монте-Карло (Монако). Янник (2) со счётом 6:3, 6:0 обыграл 34-ю ракетку мира француза Уго Умбера.

Монте-Карло. 2-й круг
07 апреля 2026, вторник. 13:20 МСК
Уго Умбер
34
Франция
Уго Умбер
У. Умбер
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		0
6 		6
         
Янник Синнер
2
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер

«Сложно оценить дебют, но я думаю, что для первого матча на грунте это было очень уверенное выступление. Конечно, есть над чем поработать. Также нужно помнить, что Уго сильно отличается от остальных: он левша, играет довольно плоско с бэкхенда и вообще особенный игрок. Но я думаю, это хорошее начало. Завтра у меня выходной, что очень хорошо. Возможно, мы [с Зизу Бергсом] сыграем парный матч. Надеюсь, что смогу показать хороший теннис в дальнейшем. Я рад, что смогу сыграть здесь хотя бы ещё один матч, а также, с психологической точки зрения, зная, что после этого турнира у меня будет свободное время, чтобы отдохнуть и подготовиться к Мадриду», — приводит слова Синнера Punto de Break со ссылкой на пресс-конференцию в Монте-Карло.

Синнер и Алькарас сразятся за звание 1-й ракетки в Монте-Карло. Расписание турниров апреля

