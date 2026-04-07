Янник Синнер оценил свою игру в первом в 2026 году матче на грунте

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер оценил свой первый матч на грунте в 2026 году.
Синнер одержал победу во втором круге грунтового «Мастерса» в Монте-Карло (Монако). Янник (2) со счётом 6:3, 6:0 обыграл 34-ю ракетку мира француза Уго Умбера.
|1
|2
|3
|
|0
|
|6
«Сложно оценить дебют, но я думаю, что для первого матча на грунте это было очень уверенное выступление. Конечно, есть над чем поработать. Также нужно помнить, что Уго сильно отличается от остальных: он левша, играет довольно плоско с бэкхенда и вообще особенный игрок. Но я думаю, это хорошее начало. Завтра у меня выходной, что очень хорошо. Возможно, мы [с Зизу Бергсом] сыграем парный матч. Надеюсь, что смогу показать хороший теннис в дальнейшем. Я рад, что смогу сыграть здесь хотя бы ещё один матч, а также, с психологической точки зрения, зная, что после этого турнира у меня будет свободное время, чтобы отдохнуть и подготовиться к Мадриду», — приводит слова Синнера Punto de Break со ссылкой на пресс-конференцию в Монте-Карло.
- 7 апреля 2026
-
20:51
-
20:17
-
20:11
-
19:58
-
19:35
-
19:07
-
18:36
-
17:49
-
17:44
-
17:39
-
17:36
-
17:27
-
16:49
-
15:59
-
15:18
-
14:54
-
14:47
-
14:35
-
14:07
-
13:47
-
13:35
-
13:24
-
12:54
-
12:44
-
12:33
-
11:58
-
11:45
-
11:28
-
10:26
-
10:11
-
02:55
-
00:55
-
00:26
-
00:04
- 6 апреля 2026
-
23:03