Алекс де Минор за 2,5 часа одолел Норри на старте «Мастерса» в Монте-Карло

Шестая ракетка мира австралийский теннисист Алекс де Минор с тяжёлой победы стартовал на грунтовом турнире серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако).

В матче второго круга де Минор (5) со счётом 7:6 (7:5), 2:6, 6:2 одолел 24-ю ракетку мира из Великобритании Кэмерона Норри.

Встреча де Минора с Норри продлилась 2 часа 26 минут. В её рамках Алекс четыре раза подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал пять бейк-пойнтов из восьми заработанных. На счету Кэмерона один эйс, одна двойная ошибка и пять реализованных брейк-пойнтов из девяти.

В третьем круге турнира в Монте-Карло де Минор сразится с победителем матча Флавио Коболли (Италия, 10) — Александр Блокс (Бельгия, Q).