Алекс де Минор за 2,5 часа одолел Норри на старте «Мастерса» в Монте-Карло
Шестая ракетка мира австралийский теннисист Алекс де Минор с тяжёлой победы стартовал на грунтовом турнире серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако).
Монте-Карло. 2-й круг
07 апреля 2026, вторник. 17:40 МСК
24
Кэмерон Норри
К. Норри
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|6
|2
|
|2
|6
6
Алекс де Минор
А. де Минор
В матче второго круга де Минор (5) со счётом 7:6 (7:5), 2:6, 6:2 одолел 24-ю ракетку мира из Великобритании Кэмерона Норри.
Встреча де Минора с Норри продлилась 2 часа 26 минут. В её рамках Алекс четыре раза подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал пять бейк-пойнтов из восьми заработанных. На счету Кэмерона один эйс, одна двойная ошибка и пять реализованных брейк-пойнтов из девяти.
В третьем круге турнира в Монте-Карло де Минор сразится с победителем матча Флавио Коболли (Италия, 10) — Александр Блокс (Бельгия, Q).
