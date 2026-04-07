Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Алекс де Минор — Кэмерон Норри, результат матча 7 апреля 2026, счёт 2:1, второй круг; ATP 1000 Монте-Карло

Алекс де Минор за 2,5 часа одолел Норри на старте «Мастерса» в Монте-Карло
Комментарии

Шестая ракетка мира австралийский теннисист Алекс де Минор с тяжёлой победы стартовал на грунтовом турнире серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако).

Монте-Карло. 2-й круг
07 апреля 2026, вторник. 17:40 МСК
Кэмерон Норри
24
Великобритания
Кэмерон Норри
К. Норри
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 5 		6 2
7 7 		2 6
         
Алекс де Минор
6
Австралия
Алекс де Минор
А. де Минор

В матче второго круга де Минор (5) со счётом 7:6 (7:5), 2:6, 6:2 одолел 24-ю ракетку мира из Великобритании Кэмерона Норри.

Встреча де Минора с Норри продлилась 2 часа 26 минут. В её рамках Алекс четыре раза подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал пять бейк-пойнтов из восьми заработанных. На счету Кэмерона один эйс, одна двойная ошибка и пять реализованных брейк-пойнтов из девяти.

В третьем круге турнира в Монте-Карло де Минор сразится с победителем матча Флавио Коболли (Италия, 10) — Александр Блокс (Бельгия, Q).

Медведев, Хачанов и Рублёв — в одной четверти, Синнер в той же половине: сетка Монте-Карло
Медведев, Хачанов и Рублёв — в одной четверти, Синнер в той же половине: сетка Монте-Карло
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android