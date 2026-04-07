«Мастерс» в Монте-Карло, 2026 год: результаты матчей 7 апреля

Сегодня, 7 апреля, прошёл третий игровой день грунтового турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако). В его рамках состоялись поединки первого и второго кругов. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с некоторыми их результатами.

Теннис. «Мастерс» в Монте-Карло. Первый/второй круг. Результаты некоторых матчей 7 апреля:

Томас Мартин Этчеверри (Аргентина) — Григор Димитров (Болгария) – 6:4, 2:6, 6:3.
Хуберт Хуркач (Польша, SR) — Лучано Дардери (Италия, 15) – 7:6 (7:4), 5:7, 6:1.
Маттео Берреттини (Италия, WC) – Роберто Баутиста-Агут (Испания, LL) — 4:0, снятие.
Марин Чилич (Хорватия) — Александр Шевченко (Казахстан, Q) – 6:1, 6:3.
Янник Синнер (Италия, 2) – Уго Умбер (Франция) — 6:3, 6:0.
Каспер Рууд (Норвегия, 9) – Алексей Попырин (Австралия) —6:3, 6:4.
Карлос Алькарас (Испания, 1) — Себастьян Баэс (Аргентина) – 6:1, 6:3.
Гаэль Монфис (Франция, WC) — Александр Бублик (Казахстан, 8) – 6:4, 6:4.
Алекс де Минор (Австралия, 5) – Кэмерон Норри (Великобритания) – 7:6 (7:5), 2:6, 6:2.

Турнир в Монте-Карло проходит с 5 по 12 апреля. Действующим чемпионом соревнований является испанец Карлос Алькарас.

Сетка турнира в Монте-Карло
Календарь турнира в Монте-Карло
