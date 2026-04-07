Алькарас: уверен, в этом году Синнер будет играть лучше на грунте

Алькарас: уверен, в этом году Синнер будет играть лучше на грунте
Семикратный победитель турниров «Большого шлема», первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас поделился ожиданиями от борьбы с итальянцем Янником Синнером в рамках сезона на грунте.

– Если посмотреть на то, как Янник выступил в прошлом году на грунте, возникает ли у вас ощущение, что в этом году вам нужно сделать шаг вперёд на этом покрытии?
– Я знаю, что он всегда возвращается сильнее и лучше, даже если проигрывает матчи. И я уверен, что он оглядывается на те турниры на грунте, которые мы провели в прошлом году. Я уверен, в этом году он будет играть лучше. Так что мне просто нужно быть к этому готовым.

Я бы сказал, что он чувствует себя комфортнее на харде, а я – на грунте, потому что я вырос и всю жизнь играл на этом покрытии. Но он голоден до любых побед на грунте, потому что именно этих турниров не хватает в его коллекции. Посмотрим, как все пойдёт. Я уверен, что и его, и, конечно, меня ждёт довольно интересный сезон, — сказал Алькарас на пресс-конференции.

