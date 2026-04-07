Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Я полон энергии». Берреттини высказался о предстоящем матче с Медведевым в Монте-Карло

«Я полон энергии». Берреттини высказался о предстоящем матче с Медведевым в Монте-Карло
Комментарии

Бывшая шестая ракетка мира (ныне 90-я) итальянский теннисист Маттео Берреттини высказался о предстоящем матче с чемпионом US Open – 2021 россиянином Даниилом Медведевым во втором круге грунтового «Мастерса» в Монте-Карло (Монако).

Монте-Карло. 2-й круг
08 апреля 2026, среда. 12:00 МСК
Даниил Медведев
10
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Не начался
1 2 3
         
         
Маттео Берреттини
90
Италия
Маттео Берреттини
М. Берреттини

«Я жду матча, который будет отличаться от тех, что мы провели. Прошло много времени с тех пор, как я встречался с ним. Он [Даниил Медведев] предпочитает быстрые покрытия, но показал, что может побеждать и на грунте, например, в Риме. Недавно он сражался в финале Индиан-Уэллса, да и вообще играет на очень высоком уровне. Это будет очень сложный поединок, однако я хочу хорошо выступить. Я полон энергии, чувствую себя отлично и надеюсь, что добьюсь своей первой победы над ним», — приводит слова Берреттини издание Ubitennis.

Медведев ведёт со счётом 3-0 по встречам с Берреттини на уровне ATP.

Материалы по теме
«Надеюсь, пришло время обыграть Даниила». Медведева в Монте-Карло ждёт финалист Уимблдона
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android