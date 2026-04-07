«Я полон энергии». Берреттини высказался о предстоящем матче с Медведевым в Монте-Карло

Бывшая шестая ракетка мира (ныне 90-я) итальянский теннисист Маттео Берреттини высказался о предстоящем матче с чемпионом US Open – 2021 россиянином Даниилом Медведевым во втором круге грунтового «Мастерса» в Монте-Карло (Монако).

«Я жду матча, который будет отличаться от тех, что мы провели. Прошло много времени с тех пор, как я встречался с ним. Он [Даниил Медведев] предпочитает быстрые покрытия, но показал, что может побеждать и на грунте, например, в Риме. Недавно он сражался в финале Индиан-Уэллса, да и вообще играет на очень высоком уровне. Это будет очень сложный поединок, однако я хочу хорошо выступить. Я полон энергии, чувствую себя отлично и надеюсь, что добьюсь своей первой победы над ним», — приводит слова Берреттини издание Ubitennis.

Медведев ведёт со счётом 3-0 по встречам с Берреттини на уровне ATP.