«Это был мой последний танец здесь». Гаэль Монфис попрощался с «Мастерсом» в Монте-Карло

Бывшая шестая ракетка мира французский теннисист Гаэль Монфис опубликовал пост-прощание с грунтовым «Мастерсом» в Монте-Карло. Монфис проиграл матч первого круга казахстанцу Александру Бублику со счётом 4:6, 4:6, для Гаэля это последнее выступление в Монте-Карло, он завершит карьеру в этом сезоне.

«Монте-Карло. В последний раз.

Я не буду делать вид, что это просто очередной турнир, потому что он никогда им не был.

Монте-Карло – это великолепный турнир. Море, корты, воздух, атмосфера… Здесь есть что-то особенное, что-то, что ощущается иначе.

Здесь я пережил моменты, которые останутся со мной на всю жизнь. Победы, которые заставляли меня чувствовать себя живым, поражения, которые делали меня сильнее, зрители, которые поддерживали меня. Этот турнир дал мне так много, и я так много ему должен.

Сегодня я проиграл, и это нормально. Важно то, что я смог выйти на этот корт в последний раз, отдать всего себя и снова почувствовать всё это. Это был прекрасный момент, правда.

Спасибо организаторам за то, что приняли меня в последний раз. Спасибо зрителям за все эти годы любви и поддержки. Спасибо Монако за всё, что этот город мне дал.

Это был мой последний танец здесь, и я прожил его на полную катушку», — написал Монфис на своей странице в соцсети.