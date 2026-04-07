Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
«Большое удовольствие». Синнер встретился с Усэйном Болтом после победы в Монте-Карло

Восьмикратный олимпийский чемпион и 11-кратный чемпион мира по лёгкой атлетике ямаец Усэйн Болт посетил матч четырёхкратного победителя турниров «Большого шлема», второй ракетки мира итальянского теннисиста Янника Синнера во втором круге грунтового турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако).

Во втором круге Монте-Карло Синнер (2) одержал победу со счётом 6:3, 6:0 над 34-й ракеткой мира французом Уго Умбером.

Монте-Карло. 2-й круг
07 апреля 2026, вторник. 13:20 МСК
Уго Умбер
34
Франция
Уго Умбер
У. Умбер
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		0
6 		6
         
Янник Синнер
2
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер

После матча Болт и Синнер успели пообщаться. Янник выразил легенде лёгкой атлетики своё почтение.

Фото: Кадр из видео

«Приятно видеть тебя на теннисных кортах. Это большое удовольствие», — отметил итальянец.

