«Он мой источник вдохновения». Янник Синнер — о легендарном Усэйне Болте

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер высказался о знакомстве с восьмикратным олимпийским чемпионом, 11-кратным чемпионом мира по лёгкой атлетике Усэйном Болтом. Болт пришёл на стартовый матч Синнера на грунтовом «Мастерсе» в Монте-Карло (Монако). В его рамках Янник (2) со счётом 6:3, 6:0 обыграл 34-ю ракетку мира француза Уго Умбера.

«Он для меня источник вдохновения, у него была долгая карьера. Карьера всегда на высшем уровне. Его спорт сильно отличается, потому что они тренируются очень интенсивно для одной-двух гонок. У нас же есть возможность становиться лучше турнир за турниром. Было действительно приятно познакомиться с ним и здорово, что он интересуется другими видами спорта. Очень приятно», — приводит слова Синнера итальянский журналист Маттео Зорзоли.