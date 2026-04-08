«Мастерс» в Монте-Карло, 2026 год: расписание матчей 8 апреля

Сегодня, 8 апреля, продолжается грунтовый турнир серии «Мастерс» в Монте-Карло. В рамках игрового дня состоятся матчи второго круга. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием соревнований на сегодня.

Теннис. «Мастерс» в Монте-Карло, второй круг. Расписание на 8 апреля:

12:00. Андрей Рублёв — Зизу Бергс (Бельгия);

12:00. Даниил Медведев — Маттео Берреттини (Италия);

12:00. Иржи Легечка (Чехия) — Алехандро Табило (Чили);

13:30. Кристьян Гарин (Чили) — Александр Зверев (Германия);

13:30. Франсиско Серундоло (Аргентина) — Томаш Махач (Чехия);

13:30. Жоао Фонсека (Бразилия) — Артур Риндеркнеш (Франция);

15:00. Феликс Оже-Альяссим (Канада) — Марин Чилич (Хорватия);

15:00. Томас Мартин Этчеверри (Аргентина) — Теренс Атман (Франция);

15:00. Корентен Муте (Франция) — Каспер Рууд (Норвегия);

16:30. Лоренцо Музетти (Италия) — Валантен Вашеро (Монако);

16:30. Флавио Коболли (Италия) — Александр Блокс (Бельгия);

16:30. Фабиан Марожан (Венгрия) — Хуберт Хуркач (Польша).