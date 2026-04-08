Медведев – Берреттини: текстовая онлайн-трансляция второго круга «Мастерса» в Монте-Карло

Сегодня, 8 апреля, на грунтовых кортах Монте-Карло продолжается теннисный турнир категории «Мастерс». В рамках второго круга сыграют 10-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев и представитель Италии Маттео Берреттини, занимающий в мировом рейтинге 90-е место.

Начало встречи запланировано на 12:00 мск.

Медведев ведёт 3-0 по личным встречам, но все они были на харде. Он выиграл со счётом 6:7 (6:8), 7:5, 6:4 в Индиан-Уэллсе в 2018-м (во втором круге), 6:4, 6:2 на ATP Cup — 2021 (в финале) и 6:2, 6:7 (5:7), 6:4 на ATP Cup — 2022 (в групповом раунде).