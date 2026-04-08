Рублёв – Бергс: текстовая онлайн-трансляция второго круга «Мастерса» в Монте-Карло

Сегодня, 8 апреля, на грунтовых кортах Монте-Карло продолжается теннисный турнир категории «Мастерс». Во втором круге сыграют 15-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв и представитель Бельгии Зизу Бергс, занимающий в мировом рейтинге 47-е место.

Начало встречи запланировано на 12:00 мск.

Счёт личных встреч равный — 1-1 (0-0 на грунте). Рублёв победил в первом круге Роттердама-2024 (7:5, 6:3), а Бергс был сильнее во втором раунде Майами-2025 (7:5, 6:4).

Действующим победителем турнира в Монте-Карло является испанец Карлос Алькарас.